Я полна энтузиазмом и для меня большое удовольствие создавать дизайн. Я трудолюбивый , творческий и общительный товарищ по команде, и одна из моих суперспособностей — повышенное внимание к деталям. Я ориентирована на создание полезных, интуитивно понятных, современных, уникальных, креативных и удобных дизайнов. У меня есть большая мотивация получать и изучать новые знания.•Имею высшее художественное образование, и являюсь сертифицированным UI/UX дизайнером.•Владею: Figma, Adobe (Photoshop, Illustrator, XD).

•Знание принципов работы Tilda.•Приоритетом является потребности и пожелания клиента, выполненные заказа в установленный срок.Уверена, что результаты моих работ будут удовлетворять даже самым требовательным клиентом.Ссылка на портфолио - https://www.behance.net/heleneminasian