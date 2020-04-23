helenkislovska

Веб-дизайнер/маркетолог

Создаю продающие сайты на Тильда. Имею маркетинговое образование, поэтому мои сайты грамотно реализовывают маркетинговую стратегию.

Мой подход - уникален. Я делаю не просто сухой дизайн, а наполняю сайт правильными смыслами, от которых зависит 80% успеха сайта и конверсий. Я углубляюсь в бизнес, его цели и задачи, делаю глубокий анализ и только потом создаю стильный дизайн исходя из собранных данных.

Со мной легко и понятно сотрудничать. Я гарантирую своевременное и качественное выполнение задания и вложеную душу в каждый елемент сайта.

Больше обо мне, а так же мое портфолио можете найти на моём сайте: http://helensdesign.tilda.ws/