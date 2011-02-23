Информатик. Подготовка к ЕГЭ, контрольные по информатике

Образование:

В 2000 окончила ПГУ(Павлодарский гоударственный университет им. Торайгырова).

Факультет: физ.-мат.,

специальность: Математика, информатика, вычислительная техника.

Опыт работы:

по 2005 г. - старший преподаватель кафедры "Компьютерные ситемы" ПГУ,

2005-2009 реклама и маркетинг (ПО для турбизнеса);

2009-по наст время: учитель информатики в школе.

Навыки: верстка, основы Фотошоп, офисные приложения, обучение программированию (Паскаль)