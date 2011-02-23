Информатик. Подготовка к ЕГЭ, контрольные по информатике
Образование:
В 2000 окончила ПГУ(Павлодарский гоударственный университет им. Торайгырова).
Факультет: физ.-мат.,
специальность: Математика, информатика, вычислительная техника.
Опыт работы:
по 2005 г. - старший преподаватель кафедры "Компьютерные ситемы" ПГУ,
2005-2009 реклама и маркетинг (ПО для турбизнеса);
2009-по наст время: учитель информатики в школе.
Навыки: верстка, основы Фотошоп, офисные приложения, обучение программированию (Паскаль)
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