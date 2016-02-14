helenozone

*Facebook*:
Накрутка:
- накрутка заявок в друзья на Facebook – 10 дол за 1000
- накрутка лайков (мне нравится) на фан-страницы – 70 дол за 1000
- накрутка лайков (мне нравится) на фан-страницы по критериям – 100 дол за 1000
Приглашения:
- без критериев – 20 дол за 1000
- по критериям (доступные: страна, город) – 50 дол за 1000
Вступившие:
- вступившие в группу – 170 дол за 1000
*ВКонтакте*:
Приглашения:
- 150 руб за 1000 (приглашения со временем удаляют, но тут смысл в том что приглашаю только живых людей и они ко времени приглашения успевают зайти в вашу группу, ознакомится и если их заинтересует вступить. То есть эффективность радует ;)
Боты:
– 200 руб за 1000
Рассылка сообщений:
- по группам – 250 руб за 1000 – сейчас очень актуально, так как идет большая реклама вашей группы или услуги в других группах
- по стенам пользователей (по критериям) – 200 руб за 1000
- в личные сообщения пользователей (по критериям) – 250 руб за 1000
- в личные сообщения пользователей по друзьм – 150 руб за 1000
Накрутка:
- Сердечки (мне нравится) – 30 руб за 100 штук
- Опросы (голосований в группах, конкурсов) – 30 руб за 10 накрученных опросов
Оформление:
- оформление группы – от 1000 руб (заказы обсуждаются в индивидуальном порядке)
*Одноклассники*:
Приглашения:
- по онлайну – 150 руб за 1000
- по критериям – 200 руб за 1000
Вступившие:
- вступившие в группу – 350 руб за 1000
Оформление:
- создание вашей группы, наполнение, оформление – 3500 руб
*Мой Мир*:
Приглашения:
- по критериям – 150 руб за 1000
Вступившие:
- 200 руб за 1000
*Twitter*:
- 4 руб за 1 фолловера
Оформление:
- оформление вашего твит-блога – 1400 руб
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Контакты:
ICQ - 603975827
E-mail - [email protected]