helenozone

SMO, SEO, оформление, дизайн, раскрутка

*Facebook*:

Накрутка:

- накрутка заявок в друзья на Facebook – 10 дол за 1000

- накрутка лайков (мне нравится) на фан-страницы – 70 дол за 1000

- накрутка лайков (мне нравится) на фан-страницы по критериям – 100 дол за 1000

Приглашения:

- без критериев – 20 дол за 1000

- по критериям (доступные: страна, город) – 50 дол за 1000

Вступившие:

- вступившие в группу – 170 дол за 1000

*ВКонтакте*:

Приглашения:

- 150 руб за 1000 (приглашения со временем удаляют, но тут смысл в том что приглашаю только живых людей и они ко времени приглашения успевают зайти в вашу группу, ознакомится и если их заинтересует вступить. То есть эффективность радует ;)

Боты:

– 200 руб за 1000

Рассылка сообщений:

- по группам – 250 руб за 1000 – сейчас очень актуально, так как идет большая реклама вашей группы или услуги в других группах

- по стенам пользователей (по критериям) – 200 руб за 1000

- в личные сообщения пользователей (по критериям) – 250 руб за 1000

- в личные сообщения пользователей по друзьм – 150 руб за 1000

Накрутка:

- Сердечки (мне нравится) – 30 руб за 100 штук

- Опросы (голосований в группах, конкурсов) – 30 руб за 10 накрученных опросов

Оформление:

- оформление группы – от 1000 руб (заказы обсуждаются в индивидуальном порядке)

*Одноклассники*:

Приглашения:

- по онлайну – 150 руб за 1000

- по критериям – 200 руб за 1000

Вступившие:

- вступившие в группу – 350 руб за 1000

Оформление:

- создание вашей группы, наполнение, оформление – 3500 руб

*Мой Мир*:

Приглашения:

- по критериям – 150 руб за 1000

Вступившие:

- 200 руб за 1000

*Twitter*:

- 4 руб за 1 фолловера

Оформление:

- оформление вашего твит-блога – 1400 руб

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Контакты:

ICQ - 603975827

E-mail - [email protected]