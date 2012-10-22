Услуги: написание статей, копирайтинг, рерайтинг,

Услуги, которые я предлагаю:

написание статей — 100 р. за 1 000 знаков с пробелами,

копирайтинг — 100 р. за 1 000 знаков с пробелами,

глубокий и качественный рерайтинг — 80 р. за 1 000 знаков с пробелами,

seo-копирайтинг и рерайтинг — 150 р. за 1 000 знаков с пробелами,

наполнение форумов с нуля — от 15 руб. за пост,

скрытая реклама на форумах — от 100 р. за пост,

написание и публикация отзывов на Яндекс.Маркете — 250 р. за отзыв,

корректура текстов — 30р. за 1 000 знаков,

а также другие виды работ с текстами — обращайтесь!

О себе:

высшее экономическое образование (если интересно — диплом красного цвета),

хорошее знание английского языка,

опыт удаленной работы — около трех лет,

зарабатываю только фрилансом, поэтому вашему проекту могу посвятить 8 и более часов в день,

у меня нет маленьких детей, я не в декретном отпуске, поэтому никто и ничто не отвлечет меня от работы над вашим проектом,

практически круглосуточно нахожусь в Сети,

работаю по предоплате в размере 50%,

я грамотна, ответственна, пунктуальна, усидчива, креативна, работаю на результат, быстро обучаюсь, а еще со мной легко и приятно общаться :)

Специализируюсь на написании текстов

об экономике,

о бугучете,

о недвижимости,

о туризме,

о религиях,

о самосовершенствовании,

о культуре,

об образовании,

о рукоделии,

об изучении языков,

об истории,

обо всем, что связано с «женскими» темами,

а также пишу о многом другом — обращайтесь!

Никогда не пишу на темы, связанные с

насилием, жестокостью, убийством людей или животных,

азартными играми,

эротикой или порнографией,

МММ и прочими пирамидами,

табачной и алкогольной продукцией, наркотиками,

медициной.