Услуги, которые я предлагаю:
написание статей — 100 р. за 1 000 знаков с пробелами,
копирайтинг — 100 р. за 1 000 знаков с пробелами,
глубокий и качественный рерайтинг — 80 р. за 1 000 знаков с пробелами,
seo-копирайтинг и рерайтинг — 150 р. за 1 000 знаков с пробелами,
наполнение форумов с нуля — от 15 руб. за пост,
скрытая реклама на форумах — от 100 р. за пост,
написание и публикация отзывов на Яндекс.Маркете — 250 р. за отзыв,
корректура текстов — 30р. за 1 000 знаков,
а также другие виды работ с текстами — обращайтесь!
О себе:
высшее экономическое образование (если интересно — диплом красного цвета),
хорошее знание английского языка,
опыт удаленной работы — около трех лет,
зарабатываю только фрилансом, поэтому вашему проекту могу посвятить 8 и более часов в день,
у меня нет маленьких детей, я не в декретном отпуске, поэтому никто и ничто не отвлечет меня от работы над вашим проектом,
практически круглосуточно нахожусь в Сети,
работаю по предоплате в размере 50%,
я грамотна, ответственна, пунктуальна, усидчива, креативна, работаю на результат, быстро обучаюсь, а еще со мной легко и приятно общаться :)
Специализируюсь на написании текстов
об экономике,
о бугучете,
о недвижимости,
о туризме,
о религиях,
о самосовершенствовании,
о культуре,
об образовании,
о рукоделии,
об изучении языков,
об истории,
обо всем, что связано с «женскими» темами,
а также пишу о многом другом — обращайтесь!
Никогда не пишу на темы, связанные с
насилием, жестокостью, убийством людей или животных,
азартными играми,
эротикой или порнографией,
МММ и прочими пирамидами,
табачной и алкогольной продукцией, наркотиками,
медициной.