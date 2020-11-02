Моя основная специализация — это:

Дизайн рекламных баннеров.

Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь). Разработку сценария, подготовку рекламных текстов — беру на себя.

Дизайном полиграфии.

Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Ознакомиться с моим портфолио можно тут ( ссылка напортфолио)

Как я работаю:

Задавая уточняющие вопросы, внимательно изучаю задачу, подробно вникая в предмет разработки.

Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку. Комплексный подход к изучению документации по проекту (бриф, ответы на вопросы, сопутствующий материал и пр.) позволяет мне сделать точную калькуляцию проекта до старта работ. Ни бюджет, ни сроки не меняются в ходе рабочего процесса. Но есть исключения. Например, клиент решает внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ, что может внести свои корректировки в оценку проекта (в денежном и календарном эквивалентах). На всем протяжении работы над проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком. Однако, я — обычный человек, и у меня тоже могут произойти какие-то изменения рабочего и/или личного графиков. В этом случае я всегда заранее информирую заказчика о грядущих отклонениях от плана. Если это критично для сроков сдачи проекта — даю скидки и дарю бонусы по дизайну. Разумные люди всегда могут договориться.

Беру предоплату в размере 50%. Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом платеже.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк/ Monobank

Western Union.

Skrill.

Contact.

Payoneer

Делая первые наброски я предоставляю их на рецензию заказчику, оговаривая все до мелочей продолжаю работу.

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Ситуации бывают разные и как бы детально мы не прорабатывали бриф и прочую рабочую документацию по проекту, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика. Я нацелена на 100% утверждение результата клиентом, поэтому все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно. Конечно, это не относится к дополнениям к первоначальной задаче, что обычно я расцениваю как работу сверх обозначенного ранее бюджета.

Передаю исходники в удобном для работы виде. После завершения проекта я готовлю для заказчика пакет исходников — в том виде, в котором с ними будет легко и просто работать впоследствии.

В ходе работы гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Контакты:

Мы можем обзаться:

Skype

Viber

What's app

Telegram

или ы любом другом мессенжере

Запрос отправляйте в ЛС или на e-mail: [email protected] – добавлюсь в течении 5 мин.

Во избежание мошенничества не даю своего логина Skype и номера телефона, добавляюсь только сама и только после предварительного общения на сервисе WEBLANCER.NET.

Важно! Перед тем как делать предоплату – ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ МНЕ ЛС!