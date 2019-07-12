helga24

Ольга helga24

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественная транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Что я могу сделать для вас:

  • Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
  • «Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст,  то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;
  • Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
  • Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;
  • Работаю в AutoCAD любых версий.
Сотрудничая со мной, вы получаете:

  • Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.