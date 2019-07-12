Качественная транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
Что я могу сделать для вас:
- Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
- «Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;
- Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
- Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;
- Работаю в AutoCAD любых версий.
- Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Действие аккаунта приостановлено!