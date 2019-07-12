Качественная транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Что я могу сделать для вас:

Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);

«Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;

Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;

Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;

Работаю в AutoCAD любых версий.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!

Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.