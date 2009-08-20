Имею два высших образования: иностранная филология (немецкий и

французский языки и литературы), менеджмент внешнеэкономической

деятельности.

Английский язык изучала в США (провела год как студент по обмену,

выиграв стипендию).

С 1996 года работаю переводчиком, причем работа не всегда носила

официальный характер: переводы в медицинском журнале, синхронные

переводы на встречах делегаций, выполнение контрольных работ по

переводу и прочее.

С 2000 года работаю на немецком заводе. До 2004 года занимала

должность переводчика (тематика: деловая переписка, инструкции к

оборудованию, технические паспорта продукции, бухгалтерская отчетность

и др.) С 2004 года перешла на должность инженера отдела логистики.

Выполняю переводы с русского на немецкий и обратно, с русского на

английский и обратно, а также при необходимости с немецкого на

английский и обратно.