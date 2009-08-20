Имею два высших образования: иностранная филология (немецкий и
французский языки и литературы), менеджмент внешнеэкономической
деятельности.
Английский язык изучала в США (провела год как студент по обмену,
выиграв стипендию).
С 1996 года работаю переводчиком, причем работа не всегда носила
официальный характер: переводы в медицинском журнале, синхронные
переводы на встречах делегаций, выполнение контрольных работ по
переводу и прочее.
С 2000 года работаю на немецком заводе. До 2004 года занимала
должность переводчика (тематика: деловая переписка, инструкции к
оборудованию, технические паспорта продукции, бухгалтерская отчетность
и др.) С 2004 года перешла на должность инженера отдела логистики.
Выполняю переводы с русского на немецкий и обратно, с русского на
английский и обратно, а также при необходимости с немецкого на
английский и обратно.