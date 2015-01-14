Обращайтесь, напишу все - от стиха до статьи! Быстро, качественно!Жду Ваших предложений!
Мне 14 лет, я очень люблю читать. Так как я гуманитарий, для меня не составляет большого труда писать, и все равно что : от детских сказок и до статей на тему проблем человечества.Очень бы хотелось попробовать себя в этой сфере. Я буду рада предложениям, рассмотрю любые!!Обращайтесь:)
Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
10 лет назад
Очень ответственный исполнитель! К качеству выполнения работы претензий нету. Задание по продвижению и ведению группы в контакте выполнила в кратчайшие сроки. Писала интересные статьи, генерировала полезные идеи. Легко вести переговоры. Всегда выходила на связь, когда это требовалось. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда выходил на связь, своевременная оплата, четкая постановка задачи , понимающий, как человек!! Спасибо за такое сотрудничество, всем рекомендую!!!