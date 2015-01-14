Обращайтесь, напишу все - от стиха до статьи! Быстро, качественно!Жду Ваших предложений!

Мне 14 лет, я очень люблю читать. Так как я гуманитарий, для меня не составляет большого труда писать, и все равно что : от детских сказок и до статей на тему проблем человечества.Очень бы хотелось попробовать себя в этой сфере. Я буду рада предложениям, рассмотрю любые!!Обращайтесь:)