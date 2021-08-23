helgainterpreter

Переводчик тексов любой сложности(английский, русский)

Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, мне 20 лет. Специальность по СПО: "туризм". Имею 2 диплома профессиональной переподготовки по специальностям "преподаватель английского языка для младших школьников" и "гид-трансфермен".

Сейчас учусь в СпбГУП по специальности "лингвистика". Интересуюсь изучением языков, уделяю максимальное количество времени развитию навыков в этой области, планирую серьезно связать с этим свою жизнь. Но на начальном этапе этого пути нуждаюсь в практике. Готова предоставить Вам качественный перевод текста любой темы и сложности.