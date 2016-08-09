helgamo

Ольга Шаповалова helgamo

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создаю красивые и уникальные тексты!

Работаю на результат  и  очень  ответственно подхожу к каждому заказу!

Примеры работ по необходимой теме готова предоставить по первому требованию.

Предлагаю вашему вниманию:

  • продающие тексты для лэндингов
  • создание коммерческих предложений
  • создание пресс-релизов для печатных и интернет СМИ
  • продающие описания для интернет-магазинов
  • ведение персональных блогов
  • написание текстов для email-рассылок
  • seo-копирайтинг.

При больших объемах и  долгосрочном  сотрудничестве предлагаю скидки.