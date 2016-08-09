Создаю красивые и уникальные тексты!
Работаю на результат и очень ответственно подхожу к каждому заказу!
Примеры работ по необходимой теме готова предоставить по первому требованию.
Предлагаю вашему вниманию:
- продающие тексты для лэндингов
- создание коммерческих предложений
- создание пресс-релизов для печатных и интернет СМИ
- продающие описания для интернет-магазинов
- ведение персональных блогов
- написание текстов для email-рассылок
- seo-копирайтинг.
При больших объемах и долгосрочном сотрудничестве предлагаю скидки.