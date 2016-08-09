Создаю красивые и уникальные тексты!

Работаю на результат и очень ответственно подхожу к каждому заказу!

Примеры работ по необходимой теме готова предоставить по первому требованию.

Предлагаю вашему вниманию:

продающие тексты для лэндингов

создание коммерческих предложений

создание пресс-релизов для печатных и интернет СМИ

продающие описания для интернет-магазинов

ведение персональных блогов

написание текстов для email-рассылок

seo-копирайтинг.

При больших объемах и долгосрочном сотрудничестве предлагаю скидки.