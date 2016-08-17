helgawriting

Образование

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

Украина, Киев

Международная экономика и маркетинг, экономический факультет 2009-2015 г.

Опыт работы

Экономист

Представительство «Транскарго Сервисез Лимитед» (Транспорт и Логистика)

июль 2013 — январь 2015

- Составление управленческой отчетности

- Разнесение банковских выписок;

- Подготовка сверок с контрагентами;

- Динамика расходов;

- Элементы финансового анализа.

Удаленный переводчик экономических дисциплин и автор научных работ на английском, украинском и русcком языках на сайтах: Дипстарт, Мультиворк, Визардрайтерс, Юадиплом

январь 2011 — по настоящее время

Черты характера: аналитическое мышление; целеустремленность; коммуникабельность; компетентность, способность легко адаптироваться как в команде, так и во время выполнения индивидуальных проектов; тяга к профессиональному развитию.