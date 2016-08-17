helgawriting

Образование
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка
Украина, Киев
Международная экономика и маркетинг, экономический факультет 2009-2015 г.
Опыт работы
Экономист
Представительство «Транскарго Сервисез Лимитед» (Транспорт и Логистика)
июль 2013 — январь 2015
- Составление управленческой отчетности
- Разнесение банковских выписок;
- Подготовка сверок с контрагентами;
- Динамика расходов;
- Элементы финансового анализа.
Удаленный переводчик экономических дисциплин и автор научных работ на английском, украинском и русcком языках на сайтах: Дипстарт, Мультиворк, Визардрайтерс, Юадиплом
январь 2011 — по настоящее время
Черты характера: аналитическое мышление; целеустремленность; коммуникабельность; компетентность, способность легко адаптироваться как в команде, так и во время выполнения индивидуальных проектов; тяга к профессиональному развитию.