Помогу профессионально смонтировать видео
Занимаюсь видеомонтажом:
-помогу создать промо ролики для ТВ, YouTube
- анимирую сториз для Instagram
- смонтирую ролик из ваших видео материалов
- создам слайдшоу из фото и видео
- подготовлю видеопрезентацию
- сделаю заставку
владею программами:
- Vegas Pro(монтаж видео,цветокоррекция)
- Adobe After Effects(работа с проектами, хромакей, альфаканал, анимация при помощи Animation Compose)
-Videoleap
- Photoshop(обработка фото, подготовка фаилов для анимации)
- CorelDraw
Портфолио
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