heliga3333

Ольга Чулкова heliga3333

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Помогу профессионально смонтировать видео

Занимаюсь видеомонтажом:

 

-помогу создать промо ролики для ТВ, YouTube

- анимирую сториз для Instagram

- смонтирую ролик из ваших видео материалов

- создам слайдшоу из фото и видео

- подготовлю видеопрезентацию

- сделаю заставку

 

владею программами:

- Vegas Pro(монтаж видео,цветокоррекция)

- Adobe After Effects(работа с проектами, хромакей, альфаканал, анимация при помощи Animation Compose)

-Videoleap

- Photoshop(обработка фото, подготовка фаилов для анимации)

- CorelDraw

Портфолио