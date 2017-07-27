Качественное и быстрое наполнение сайтов, интернет-магазинов и интернет-каталогов!
Специализация: Разработка сайтов / Контент-менеджер
Опыт работы: 4 года
Свободного времени 8-10 часов в сутки.
Наполнение сайтов, интернет-магазинов информацией, товарами.
Цена 1 добавленной позиции 3-15 рублей (в зависимости от кол-ва заполняемых полей).
Имеется опыт работы с различными системами администрирования, в частности:
Joomla, PrestaShop, Rozar, Nethouse, Drupal, Wordpress, OpenCart,
Bitrix, Umi, MODx.
Перепечатка текста, создание таблиц в Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.
Сканирование и распознавание документов.
Знание программ:
Photoshop
ABBYY FineReader
Microsoft Office, Excel
Dreamweaver
Notepad++