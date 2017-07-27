helinsv

Галина helinsv

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественное и быстрое наполнение сайтов, интернет-магазинов и интернет-каталогов!

Специализация: Разработка сайтов / Контент-менеджер

Опыт работы: 4 года

Свободного времени 8-10 часов в сутки.

Наполнение сайтов, интернет-магазинов информацией, товарами.

Цена 1 добавленной позиции 3-15 рублей (в зависимости от кол-ва заполняемых полей).

Имеется опыт работы с различными системами администрирования, в частности:

Joomla, PrestaShop, Rozar, Nethouse, Drupal, Wordpress, OpenCart,

Bitrix, Umi, MODx.

Перепечатка текста, создание таблиц в Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.

Сканирование и распознавание документов.

Знание программ:

Photoshop

ABBYY FineReader

Microsoft Office, Excel

Dreamweaver

Notepad++