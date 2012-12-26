Создание, поддержка и продвижение сайтов любой сложности
Предлагаю услуги по созданию сайтов "под ключ", поддержке ваших сайтов и поисковому продвижению.
Отличное знание ПК‚ включая установку и настройку операционных систем.
Разработка сайтов. Создание с нуля‚ поддержка и доработка существующих сайтов.
Знание PHP‚ JavaScript‚ HTML+CSS.
Навыки поисковой оптимизации (продвигаю два сайта).
Опыт разработки сайтов на CMS Joomla‚ CMSimple‚ Bitrix(установка и настройка).
Опыт работы с базами данных (MySQL)‚ знание языка SQL.
Знание принципов построения и работы сайтов.
Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.
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