Создание, поддержка и продвижение сайтов любой сложности

Предлагаю услуги по созданию сайтов "под ключ", поддержке ваших сайтов и поисковому продвижению.

Отличное знание ПК‚ включая установку и настройку операционных систем.

Разработка сайтов. Создание с нуля‚ поддержка и доработка существующих сайтов.

Знание PHP‚ JavaScript‚ HTML+CSS.

Навыки поисковой оптимизации (продвигаю два сайта).

Опыт разработки сайтов на CMS Joomla‚ CMSimple‚ Bitrix(установка и настройка).

Опыт работы с базами данных (MySQL)‚ знание языка SQL.

Знание принципов построения и работы сайтов.

Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.