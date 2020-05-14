hell-o-1

Валерия hell-o-1

 
28 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Написание и перевод статей (научных, развлекательных), кинорецензий, подготовка субтитров

к видеороликам, редактирование фотографий и монтаж видео, живопись, графика.

Образование: 

  • среднее - МБОУ Технический лицей, физ-мат,
  • дополнительное - МБУ ДО Детская художественная школа № 1 им. Г.Е.Зингера,
  • высшее - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Социально-гуманитарный институт, факультет филологии и журналистики, направление - немецкий язык и литература.