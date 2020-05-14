Написание и перевод статей (научных, развлекательных), кинорецензий, подготовка субтитров
к видеороликам, редактирование фотографий и монтаж видео, живопись, графика.
Образование:
- среднее - МБОУ Технический лицей, физ-мат,
- дополнительное - МБУ ДО Детская художественная школа № 1 им. Г.Е.Зингера,
- высшее - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Социально-гуманитарный институт, факультет филологии и журналистики, направление - немецкий язык и литература.
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