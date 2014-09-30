SMM/Копирайт/Рерайт/Контент-менеджмент

Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!

Меня зовут Алексей, мне 26 лет, имею два высших образования. Одно техническое,

второе – экономическое. Свободно владею украинским и русским языками, английский –

на уровне Elementary/ Pre-Intermediate, матерный - в совершенстве.

Вот уже около 2-х лет, как я занимаюсь SMM продвижением, копирайтом/рерайтом,

контент-менеджментом как фрилансер. Мне нравиться этим заниматься, и даже более я –

люблю свою работу и, безусловно, отношусь ответственно к любому проекту с моим

участием.

Итак, что имею в «сухом остатке»:

Опыт работы около 2-х лет, знаю, как написать

качественный продающий текст, слышал, что такое SEO, и знаю что такое SMM.

Копирайт/рерайт.

Темы, которыми свободно владею и имею опыт в написании текстов:

- строительство, ремонт

- инженерия, технические описания

- автомобили, автозапчасти, ремонт авто

- юридические, бухгалтерские, финансовые услуги

- компьютеры, периферия, отзывы, обзоры

- красота, косметология, предметы гигиены

- описание товаров

Оптимизация/продвижение SMM

Что делал, что знаю и умею:

- Качественное и эффективное продвижение в ВК, ФБ.

- Самые лучшие и надежные методы.

- Быстрое развитие Вашего бизнеса и скачок уровня продаж.

- Работаю без бана

Как со мной связаться, если я вам подхожу.

Самородюк Алексей Викторович

Тел. +380936671059

Skype: slipppers1

E-mail: [email protected]; [email protected]