Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!
Меня зовут Алексей, мне 26 лет, имею два высших образования. Одно техническое,
второе – экономическое. Свободно владею украинским и русским языками, английский –
на уровне Elementary/ Pre-Intermediate,
матерный - в совершенстве.
Вот уже около 2-х лет, как я занимаюсь SMM продвижением, копирайтом/рерайтом,
контент-менеджментом как фрилансер. Мне нравиться этим заниматься, и даже более я –
люблю свою работу и, безусловно, отношусь ответственно к любому проекту с моим
участием.
Итак, что имею в «сухом остатке»:
Опыт работы около 2-х лет, знаю, как написать
качественный продающий текст, слышал, что такое SEO, и знаю что такое SMM.
Копирайт/рерайт.
Темы, которыми свободно владею и имею опыт в написании текстов:
- строительство, ремонт
- инженерия, технические описания
- автомобили, автозапчасти, ремонт авто
- юридические, бухгалтерские, финансовые услуги
- компьютеры, периферия, отзывы, обзоры
- красота, косметология, предметы гигиены
- описание товаров
Оптимизация/продвижение SMM
Что делал, что знаю и умею:
- Качественное и эффективное продвижение в ВК, ФБ.
- Самые лучшие и надежные методы.
- Быстрое развитие Вашего бизнеса и скачок уровня продаж.
- Работаю без бана
Как со мной связаться, если я вам подхожу.
Самородюк Алексей Викторович
Тел. +380936671059
Skype: slipppers1
E-mail: [email protected]; [email protected]
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