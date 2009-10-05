hellen20

Елена Гунина hellen20

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Просчет бюджета контекстной рекламы для 15 стран

    Сайт по заказу бу авто с аукционов США, основной конкурент www.auctionexport.com.  Клиент получает авто под ключ со всем документами в своей стране. Язык только английский. Нужно просчитать отдельно для каждой страны, указанной ниже, бюджет Google Adwords, количество ключевых ...

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать тексты для интернет-магазина

    $5

    Во вложении ТЗ на 3 текста, если все устроит то будет еще тз на 25 текстов. Пример оформления во вложении. Грамотность, внимательность к ключам. Оплата 20 грн или 50 рублей за 1000 символов.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Flash баннер на сайт 468*60

    $50

    Сделать баннер на сайт. 1. Размер баннера: 468х60 пикселей. 2. Расширение исходного файла: .swf. 3. Наличие интерактивности: нет. 4. Сюжет видеоряда: идея ролика заключается в том, чтобы показать преимущества покупки товаров в интернет-магазине «Женский шопинг-клуб «Шоколад», при которой начисляются бонусы «шоколадки», которые ...

    FlashБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • OpenCart сделать ЧПУ

    $50

    Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать 2 мелких недочета в шаблоне Joomla 1.5

    $10

    В шаблоне для Joomla 1.5 Ja Raite Нужно исправить глюк с отображением меню - уезжает вниз. В выпадающем меню в подпунктах текст не переносится на новую строку, а выезжает за пределы поля. Исправить. Оплата WMZ с кодом протекции. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание ИМ. Только Харьков.

    $1000

    Нужно создать интернет-магазин на базе одного из общедоступных движков. Можно только функционал. Можно функционал + дизайн. Модули Подписка / рассылка новостей Публикация тематических статей Организация каталога товаров/услуг Возможность выбора товаров из каталога ...

    JavascriptAjax
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать интерактивный баннер

    Нужно сделать интерактивный баннер с хитами продаж. Как на http://www.uti-note.ru/ Сколько это будет стоить, сколько будет стоить потом поменять там товары? Еще сколько будет стоить такой баннер http://www.becompact.ru/ для 4 категорий. Рассматриваю предложения только с ценами

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо предоставить эскиз сайта

    Необходимо разработка нового дизайна сайта. Существует нынешний сайт а также на другом доменном имени новая версия сайта с новой навигационной структурой. Необходимо разработать дизайн сайта в соответствии с новой навигационной структурой. Первоначально требуется предоставить ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработать 2 мелких недочета в шаблоне Joomla 1.5
Спасибо!
Все сделано быстро, в течение часа после постановки задачи. Принято сразу, без доработок. Рекомендую
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Flash баннер на сайт 468*60
Понравилось работать с Еленой. В ходе работы давала конструктивные замечания. Оплата произведена без задержек. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ирина адекватный исполнитель, сделала баннер в соответствии с ТЗ + добавила свои корректировки, предварительно утвердив со мной, выполнила работу раньше намеченного срока. Буду обращаться еще
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