Нужно сделать интерактивный баннер с хитами продаж. Как на http://www.uti-note.ru/ Сколько это будет стоить, сколько будет стоить потом поменять там товары? Еще сколько будет стоить такой баннер http://www.becompact.ru/ для 4 категорий. Рассматриваю предложения только с ценами