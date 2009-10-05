Сайт по заказу бу авто с аукционов США, основной конкурент www.auctionexport.com. Клиент получает авто под ключ со всем документами в своей стране. Язык только английский. Нужно просчитать отдельно для каждой страны, указанной ниже, бюджет Google Adwords, количество ключевых ...
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Регионы - Нигерия, ЮАР, Гана. Английский язык. Есть ли опыт продвижения в этих регионах. Какая стоимость, сроки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Во вложении ТЗ на 3 текста, если все устроит то будет еще тз на 25 текстов. Пример оформления во вложении. Грамотность, внимательность к ключам. Оплата 20 грн или 50 рублей за 1000 символов.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Объем 2-2,5 тыс. Предлагайте стоимость и сроки. Ссылка на портфолио обязательна. Подробное ТЗ скину по запросу.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сделать баннер на сайт. 1. Размер баннера: 468х60 пикселей. 2. Расширение исходного файла: .swf. 3. Наличие интерактивности: нет. 4. Сюжет видеоряда: идея ролика заключается в том, чтобы показать преимущества покупки товаров в интернет-магазине «Женский шопинг-клуб «Шоколад», при которой начисляются бонусы «шоколадки», которые ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
В шаблоне для Joomla 1.5 Ja Raite Нужно исправить глюк с отображением меню - уезжает вниз. В выпадающем меню в подпунктах текст не переносится на новую строку, а выезжает за пределы поля. Исправить. Оплата WMZ с кодом протекции. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Нужно создать интернет-магазин на базе одного из общедоступных движков. Можно только функционал. Можно функционал + дизайн. Модули Подписка / рассылка новостей Публикация тематических статей Организация каталога товаров/услуг Возможность выбора товаров из каталога ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать интерактивный баннер с хитами продаж. Как на http://www.uti-note.ru/ Сколько это будет стоить, сколько будет стоить потом поменять там товары? Еще сколько будет стоить такой баннер http://www.becompact.ru/ для 4 категорий. Рассматриваю предложения только с ценамиБаннеры16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработка нового дизайна сайта. Существует нынешний сайт а также на другом доменном имени новая версия сайта с новой навигационной структурой. Необходимо разработать дизайн сайта в соответствии с новой навигационной структурой. Первоначально требуется предоставить ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать ролик похожий на http://www.realty2009.ru/. Сколько это будет стоить?Анимация19 заявокЗакрыт15 лет назад