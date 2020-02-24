hellen2109

Работа с клиентами в телефонном режиме
- Составление коммерческих предложений и заключение договоров
- Выставление счетов
- Ведение документооборота в полном объеме
- Составление отчетов по результатам работы
- Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
- Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
- Оформление первичной документации
-Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей
- Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур)
- Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов
- Архивирование документов
- Формирование различных отчетов в базе
-осуществление финансовой деятельности предприятия, направленной на обеспечение
финансовыми ресурсами заданий производственного плана, формирование и
распределение доходов и накоплений предприятия и их использование по
обязательствам перед государственным бюджетом, налоговыми органами, банковскими
учреждениями, поставщиками, финансирование затрат на расширенное
воспроизводство, социальное обеспечение и материальное стимулирование
работников
- разработка,исходя из технико-экономических показателей производственного плана, проекты
перспективных и годовых финансовых планов, прогнозы поступления денежных
средств на счета предприятия
- определение размеров доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, взаимоотношений
предприятия с бюджетом, налоговыми органами, банками, составление балансов
доходов и расходов, кассовые планы и кредитные заявки
- обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств,
своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности
предприятия, отслеживание состояние собственных средств
- формирпование банковских документы на все виды платежей по обязательствам предприятия
-осуществление контроля за выполнением финансовых показателей подразделениями
предприятия, соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками
(заказчиками), своевременностью поступлений всех причитающихся предприятию денежных
средств
- анализ оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности
- участие в формировании и использовании средств предприятия, анализ их структуры и движения
- составление установленной отчетности о результатах финансовой деятельности предприятия