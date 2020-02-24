hellen2109

Бухгалтер,финансист

Работа с клиентами в телефонном режиме

- Составление коммерческих предложений и заключение договоров

- Выставление счетов

- Ведение документооборота в полном объеме

- Составление отчетов по результатам работы

- Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;

- Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности

- Оформление первичной документации

-Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей

- Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур)

- Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов

- Архивирование документов

- Формирование различных отчетов в базе

-осуществление финансовой деятельности предприятия, направленной на обеспечение

финансовыми ресурсами заданий производственного плана, формирование и

распределение доходов и накоплений предприятия и их использование по

обязательствам перед государственным бюджетом, налоговыми органами, банковскими

учреждениями, поставщиками, финансирование затрат на расширенное

воспроизводство, социальное обеспечение и материальное стимулирование

работников

- разработка,исходя из технико-экономических показателей производственного плана, проекты

перспективных и годовых финансовых планов, прогнозы поступления денежных

средств на счета предприятия

- определение размеров доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, взаимоотношений

предприятия с бюджетом, налоговыми органами, банками, составление балансов

доходов и расходов, кассовые планы и кредитные заявки

- обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств,

своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности

предприятия, отслеживание состояние собственных средств

- формирпование банковских документы на все виды платежей по обязательствам предприятия

-осуществление контроля за выполнением финансовых показателей подразделениями

предприятия, соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками

(заказчиками), своевременностью поступлений всех причитающихся предприятию денежных

средств

- анализ оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности

- участие в формировании и использовании средств предприятия, анализ их структуры и движения

- составление установленной отчетности о результатах финансовой деятельности предприятия