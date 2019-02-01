Переводчик немецкого языка

Общий стаж работы переводчиком более 15 лет.

Последнее место работы:

2006-2014 г.: Хартманн Лебенсмиттельтехник Анлагенбау ГмбХ, изготовление и поставка оборудования для пищевой промышленности, свиноводства и птицеводства; переводчик. Письменный перевод корреспонденции, инструкций, упаковочных и таможенных документов и пр. (немецкий и английский языки, удаленная работа). Устный перевод переговоров, шеф-монтажа (командировки, немецкий язык).

Образование: высшее лингвистическое

1994-1999: ЧелГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.

1997-1998: Католический университет г. Айхштетта (Katholische Universität Eichstätt), германистика + итальянский язык, стажировка.

2001:DAAD, специальный языковой курс со сдачей экзамена «Введение в язык экономики предприятия».

Сильные качества:

педантичность и тщательность при выполнении письменных переводов, гибкость и мобильность на устном переводе, умение работать в тяжелых окружающих условиях; строгое выдерживание сроков и требований к переводу; соблюдение корпоративной этики и конфиденциальности; способность расставлять приоритеты в работе; определенная доля личного обаяния, честность, неконфликтность, адекватность в запросах.