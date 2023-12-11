Портфолио:

Приветствую! Я новичок в фрилансе, но мои навыки и опыт в администрировании веб-сайтов и социальных сетей делают меня подготовленным для различных задач.

Вот что я могу предложить:

1. Администрирование веб-сайта: Я имел опыт управления своим собственным сайтом, который занимался продажами товаров с Китая. Я отвечал за обновление содержания, обеспечение надежности и безопасности, а также развитие и улучшение пользовательского опыта.

2. Развитие рабочих аккаунтов в социальных сетях: Я занимался полным развитием рабочих аккаунтов в социальных сетях, включая создание логотипов, разработку дизайна страниц и групп, а также создание привлекательных постов. Я знаю, как привлечь внимание целевой аудитории и создать сильный имидж для бренда.

3. Обучение холодным продажам в бизнесе: Я прошел обучение в Тинькофф по холодным продажам для бизнеса. Я освоил различные стратегии и техники, чтобы эффективно привлекать и убеждать потенциальных клиентов. Я готов применить эти навыки для вашего проекта.

4. Изучение и практика ИИ инструментов: В данный момент активно изучаю и практикую применение инструментов и технологий искусственного интеллекта. Я уверен, что моя способность использовать ИИ в работе поможет мне достичь лучших результатов для вас.

Я готов использовать мой опыт и навыки, чтобы успешно выполнить ваши задачи. С нетерпением жду возможности сотрудничества с вами!