hello-ustinova

Светлана Устинова - онлайн бухгалтер для вашего бизнеса

Я полностью возьму на себя вашу бухгалтерию и помогу в оформлением документов при открытии бизнеса. Качественно, быстро и в любой точке страны.

Сдам за вас отчетность и подскажу как вести учёт в вашем предприятии. Конфиденциально, с гарантией на результат.

Мой сайт https://ustinova.ooo

Направления

Открытие бизнеса

Помогу с открытием дела и не оставлю в беде. Подскажу с выбором налогового режима и подготовлю все документы.

Бухгалтерия

Предоставлю все инструменты для ведения учета в 1С и помогу с подготовкой отчетности для ООО и ИП

Заработная плата

Своевременно начислю заработную плату и подготовлю платежи по налогам. Сдам СЗВ-М без штрафов.

Тендеры

Помогу с оформлением закупочной документацией. Проверим контрагентов на благонадежность. Проведем экспертизу договоров, выявим риски