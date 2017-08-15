hellomexico

Даниил hellomexico

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная ручная настройка и сопровождение Яндекс Директ, Google Adwords и myTarget

Стоимость работ: от 5000 руб. до 70000 руб.

Оценка часа работы: 1000 руб.

Срок выполнения проекта: от 1 до 7 дней