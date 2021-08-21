Дорогой заказчик, добрый день! Я инженер-проектировщик, дизайнер. Помогу выполнить вам любой вид работ.

Со мной легко найти общий язык, буду рад внимательно выслушать и дать наиболее оптимальный вариант решения поставленной задачи- обращайтесь!

Telegram: @yud1n

Преподаю черчение, начертательную геометрию, выполняю проекты

В моих силах как и научить вас проектированию так и подготовить к вступлению на инженерные специальности, где нужно сдавать творческий конкурс. Не могу не упомянуть тот факт, что за время моей работы, успел выпустить около 13 людей разной возрастной категории, из которых 7 занимаются удалённой работой по проектной деятельности/остальные открыли свое дело - грамотны в технической литературе.

Основная нагрузка моих возможностей не ограничена лишь прикрепленными файлами в портфолио - ко всему можно найти подход и пути решения - от проектирования сетей водоснабжения до построения сечения плотины.

Занимаюсь дизайном одежды

Владею композицией

Помогу вам разработать и воплотить в жизнь условные единицы гардероба, дизайн которых будет разработан в соответствии вашему видению и желанию. Проконсультирую, визуализирую, подготовлю исходники.Вкратце композиция - приём, который помогает гармонично связать элементы между собой.

Оканчивал курсы, многое время использую её приемы как в собственной работе, так и для создания работ для заказчиков.

Сюда же могу добавить что могу эстетично скомпонировать ваш инстаграм-профиль, для различных целей - будь то привлечение потенциальных клиентов, либо же для привлечение подписчиков для аккаунта.

Консультирую по актуальным направлениям в т енденциях мужской моды , так как по совместительности дизайнер одежды.

по актуальным направлениям в т , так как по совместительности дизайнер одежды. Разбираюсь в музыкальных направлениях

Был опыт составления трековых аудио дорожек для ТРЦ, кофеен. Особенно хорошо могу проконсультировать в музыке 20 века(классика рока 50-70 годов).