Дорогой заказчик, добрый день! Я инженер-проектировщик, дизайнер. Помогу выполнить вам любой вид работ.
Со мной легко найти общий язык, буду рад внимательно выслушать и дать наиболее оптимальный вариант решения поставленной задачи- обращайтесь!
Telegram: @yud1n
- Преподаю черчение, начертательную геометрию, выполняю проекты
Основная нагрузка моих возможностей не ограничена лишь прикрепленными файлами в портфолио - ко всему можно найти подход и пути решения - от проектирования сетей водоснабжения до построения сечения плотины.
- Занимаюсь дизайном одежды
- Владею композицией
Оканчивал курсы, многое время использую её приемы как в собственной работе, так и для создания работ для заказчиков.
Сюда же могу добавить что могу эстетично скомпонировать ваш инстаграм-профиль, для различных целей - будь то привлечение потенциальных клиентов, либо же для привлечение подписчиков для аккаунта.
- Консультирую по актуальным направлениям в тенденциях мужской моды, так как по совместительности дизайнер одежды.
- Разбираюсь в музыкальных направлениях
Портфолио
- Дизайн одежды71 просмотр
- Другое70 просмотров
- Проект "Насосная станция(Машинный зал+Резервуар)"69 просмотров
- Проект "Спринклерная система пожаротушения"113 просмотров
- Проект "Резервуар для хранения жидкости"61 просмотр