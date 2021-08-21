help_designer

Иван help_designer

 
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дорогой заказчик, добрый день! Я инженер-проектировщик, дизайнер. Помогу выполнить вам любой вид работ.

Со мной легко найти общий язык, буду рад внимательно выслушать и дать наиболее оптимальный вариант решения поставленной задачи- обращайтесь! 

Telegram: @yud1n

  • Преподаю черчение, начертательную геометрию, выполняю проекты
В моих силах как и научить вас проектированию так и подготовить к вступлению на инженерные специальности, где нужно сдавать творческий конкурс. Не могу не упомянуть тот факт, что за время моей работы, успел выпустить около 13 людей разной возрастной категории, из которых 7 занимаются удалённой работой по проектной деятельности/остальные открыли свое дело - грамотны в технической литературе. 

Основная нагрузка моих возможностей не ограничена лишь прикрепленными файлами в портфолио - ко всему можно найти подход и пути решения - от проектирования сетей водоснабжения до построения сечения плотины.

  • Занимаюсь  дизайном одежды
Помогу вам разработать и воплотить в жизнь условные единицы гардероба, дизайн которых будет разработан в соответствии вашему видению и желанию. Проконсультирую, визуализирую, подготовлю исходники. 
  • Владею композицией
Вкратце композиция - приём, который помогает гармонично связать элементы между собой. 

Оканчивал курсы, многое время использую её приемы как в собственной работе, так и для создания работ для заказчиков. 

Сюда же могу добавить что могу эстетично скомпонировать ваш инстаграм-профиль, для различных целей - будь то привлечение потенциальных клиентов, либо же для привлечение подписчиков для аккаунта.

  • Консультирую по актуальным направлениям в тенденциях мужской моды, так как по совместительности дизайнер одежды.
  • Разбираюсь в музыкальных направлениях
Был опыт составления трековых аудио дорожек для ТРЦ, кофеен. Особенно хорошо могу проконсультировать в музыке 20 века(классика рока 50-70 годов).