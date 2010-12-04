Опытный разработчик сайтов, программист по образованию, 6 лет занимаюсь этим и достиг соответствующего уровня,
за плечами горы проделанной работы.
Дружу с flash, php, и многим другим)....
справлюсь с создание сайта любой сложности с ноля, будь то сайт-визитка или серьёзный проект, например биллинговой системы...
по настроению могу зделать что то из серии шапки на flash или красивого баннера....
вообще в плане выбора задания я довольно разносторонний) , так что обращайтесь!
3 последних года проработал в компании занимающейся, собственно, созданием этих самых сайтов...
Сейчас решил самостоятельно заняться разработкой без стороннего участия,
собственно по этому не столь известен здесь т.к. зарегистрировался совсем недавно..
Практически всегда в onlain'e
Для СВЯЗИ:
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переписка внутри сайта
Участвовал в разработке или самостоятельно выполнил следующее:
www.tonirovka.ru - тонирование стёкл,
www.lider-invest.ru - сайт компании,
www.dneproshina.ru - изготовление и продажа шин,
www.banzaispb.ru - суши,
www.bote-spa.ru - салон красоты,
www.9796280.ru - вроде не работает больше(
www.vs-td.ru - продажа выстовочных стендов,
www.irm1.ru - типография,
www.kalendar.ru - изготовление календарей,
www.paradis-medikal.ru - стоматологический центр
и многие другие...