Разработчик с большим опытом.

Опытный разработчик сайтов, программист по образованию, 6 лет занимаюсь этим и достиг соответствующего уровня,

за плечами горы проделанной работы.

Дружу с flash, php, и многим другим)....

справлюсь с создание сайта любой сложности с ноля, будь то сайт-визитка или серьёзный проект, например биллинговой системы...

по настроению могу зделать что то из серии шапки на flash или красивого баннера....

вообще в плане выбора задания я довольно разносторонний) , так что обращайтесь!

3 последних года проработал в компании занимающейся, собственно, созданием этих самых сайтов...

Сейчас решил самостоятельно заняться разработкой без стороннего участия,

собственно по этому не столь известен здесь т.к. зарегистрировался совсем недавно..

Практически всегда в onlain'e

Для СВЯЗИ:

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переписка внутри сайта

Участвовал в разработке или самостоятельно выполнил следующее:

www.tonirovka.ru - тонирование стёкл,

www.lider-invest.ru - сайт компании,

www.dneproshina.ru - изготовление и продажа шин,

www.banzaispb.ru - суши,

www.bote-spa.ru - салон красоты,

www.9796280.ru - вроде не работает больше(

www.vs-td.ru - продажа выстовочных стендов,

www.irm1.ru - типография,

www.kalendar.ru - изготовление календарей,

www.paradis-medikal.ru - стоматологический центр

и многие другие...