helperIT

Дмитрий helperIT

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь наполнением сайтов и email-маркетингом

Предлагаю услуги по контент-наполнению сайтов. Имею опыт работы контент-менеджером - 3 года. Еще 3 года - менеджером проектов. Работу выполню оперативно и качественно. 

Провожу консультации по email-маркетингу. Помогу выбрать платформу рассылок для конкретного бизнеса.

Занимаюсь аудитом email-каналов, выявляю слабые стороны, технические ошибки, составляю рекомендации по ведению email-маркетинга. 

Email: [email protected]