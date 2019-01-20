Занимаюсь наполнением сайтов и email-маркетингом

Предлагаю услуги по контент-наполнению сайтов. Имею опыт работы контент-менеджером - 3 года. Еще 3 года - менеджером проектов. Работу выполню оперативно и качественно.

Провожу консультации по email-маркетингу. Помогу выбрать платформу рассылок для конкретного бизнеса.

Занимаюсь аудитом email-каналов, выявляю слабые стороны, технические ошибки, составляю рекомендации по ведению email-маркетинга.

Email: [email protected]