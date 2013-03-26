Высшее образование МГУ им. М.В.Ломоносова (2003-2008 гг.)

Работала редактором и продюсером на телевидении, затем пресс-секретарем в инвестиционной компании, сейчас занимаюсь PR в международной рекрутинговой компании.

Люблю работать с текстом и знаю, как это правильно делать.

Широкий кругозор и хорошие аналитические способности позволяют быстро и грамотно писать статьи, интервью, пресс-релизы, информационные справки и многое другое.

Примеры работ готова выслать по запросу.