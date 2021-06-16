Молодой человек с средним знанием программ office'а
Молодой человек. Студент. Без основного заработка. Решил во время карантина попробовать себя в фрилансе.
Есть некоторые программы, которыми я хорошо владею.
- EXCEL ( Самая "сильная" моя программа, хорошо ей владею, тк в ВУЗе много работал в ней).
-WORD ( Тоже хороша развита, практически все работы, которые давали в вузе, выполнял в ней.)
-POWER POINT ( Могу в ней поработать, но эта самая слаборазвитая программа из office'а.)
и др.
Готов взяться за любую работу не требующую особых навыков.
Владею английским языком среднего уровня (Intermediate).
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