Молодой человек с средним знанием программ office'а

Молодой человек. Студент. Без основного заработка. Решил во время карантина попробовать себя в фрилансе.

Есть некоторые программы, которыми я хорошо владею.

- EXCEL ( Самая "сильная" моя программа, хорошо ей владею, тк в ВУЗе много работал в ней).

-WORD ( Тоже хороша развита, практически все работы, которые давали в вузе, выполнял в ней.)

-POWER POINT ( Могу в ней поработать, но эта самая слаборазвитая программа из office'а.)

и др.

Готов взяться за любую работу не требующую особых навыков.

Владею английским языком среднего уровня (Intermediate).