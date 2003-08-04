henkoyaa_4

Новичок - значит не сможет?

Вовсе нет! Начинающие тоже могут качественно и ответственно выполнять задания.

Я - начинающий фрилансер, и не один раз сталкивалась с тем, что новичков не хотят брать. Я пробую себя на разных биржах, постоянно учусь и развиваюсь, всегда ответственно отношусь к работе и, непосредственно, к заданию. Сейчас моя задача - писать и редактировать тексты, повышать свои навыки и умения, собрать портфолио работ.

Всегда готова сотрудничать и с радостью выполню ваше задание!