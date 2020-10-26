Работа с текстами на русском, украинском и английском языках
Высшее образование в сфере компьютерных наук и информационных технологий.
Свободно владею английским языком.
На первое место всегда ставлю качество и своевременное выполнение работы.
Могу выполнять:
- перевод текстов любой тематики на английский язык либо с английского языка (при необходимости уделю время изучению материалов для лучшего понимания темы);
- редактирование и корректура текстов на русском, украинском и английском языках;
- транскрибация текстов на русском, украинском и английском языках;
- начитка текстов на русском, украинском и английском языках;
- перевод текстов из PDF в DOC/DOCX;
- работа с MS Word, Excel, Visio.
Портфолио
- Перевод текстов с английского языка на русский154 просмотра