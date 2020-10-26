herasymenko

Ярослава herasymenko

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа с текстами на русском, украинском и английском языках

Высшее образование в сфере компьютерных наук и информационных технологий.

Свободно владею английским языком.

На первое место всегда ставлю качество и своевременное выполнение работы.

Могу выполнять:

  • перевод текстов любой тематики на английский язык либо с английского языка (при необходимости уделю время изучению материалов для лучшего понимания темы);
  • редактирование и корректура текстов на русском, украинском и английском языках;
  • транскрибация текстов на русском, украинском и английском языках;
  • начитка текстов на русском, украинском и английском языках;
  • перевод текстов из PDF в DOC/DOCX;
  • работа с MS Word, Excel, Visio.
Портфолио