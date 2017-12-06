heretick11

Работы любой сложности OpenCart, OcStore
Опыт разработки программного обеспечения Opencart 4+ года, веб-разработка 8+ лет
Типовые задачи:
* Перенос данных и программирование базы данных в Opencart
* Ремонт, настройка, кастомизация ядра opencart
* Автоматизация импорта/экспорта
* Интеграция API с Opencart
* Разработка модулей Opencart
* Автоматизация обработки данных
* Ремонт и исправление ошибок PHP / Jquery / БД для OpenCart
* Улучшение скорости загрузки страницы
Я всегда нахожу оптимальное решение проблем любой сложности, серьёзно подхожу даже к простым задачам.
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