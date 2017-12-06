heretick11

Работы любой сложности OpenCart, OcStore

Опыт разработки программного обеспечения Opencart 4+ года, веб-разработка 8+ лет

Типовые задачи:

* Перенос данных и программирование базы данных в Opencart

* Ремонт, настройка, кастомизация ядра opencart

* Автоматизация импорта/экспорта

* Интеграция API с Opencart

* Разработка модулей Opencart

* Автоматизация обработки данных

* Ремонт и исправление ошибок PHP / Jquery / БД для OpenCart

* Улучшение скорости загрузки страницы

Я всегда нахожу оптимальное решение проблем любой сложности, серьёзно подхожу даже к простым задачам.