hermajestykate

Переводчик английского и французского

Знание языков: английский, французский

СПбГЭУ (ФИНЭК) 2017

Гуманитарный факультет

Лингвистика (английский, французский)

Специальность – переводчик в сфере экономики и финансов

Профессиональные навыки:

Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, французский язык – b2-c1(со словарем), отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком в бюро переводов на протяжении полу года, выполнение основных заказов различных тематик.

Объем письменного перевода до 18 печатных листов в день (зависит от тематики).

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати, принимаю очень срочные заказы.

В 2015 также полгода работала удаленно помощницей переводчика.

О себе:

Грамотность, исполнительность, заинтересованность в работе, ответственность, пунктуальность.