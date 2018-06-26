hermajestykate

Знание языков: английский, французский
СПбГЭУ (ФИНЭК) 2017
Гуманитарный факультет
Лингвистика (английский, французский)
Специальность – переводчик в сфере экономики и финансов
Профессиональные навыки:
Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, французский язык – b2-c1(со словарем), отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком в бюро переводов на протяжении полу года, выполнение основных заказов различных тематик.
Объем письменного перевода до 18 печатных листов в день (зависит от тематики).
Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати, принимаю очень срочные заказы.
В 2015 также полгода работала удаленно помощницей переводчика.
О себе:
Грамотность, исполнительность, заинтересованность в работе, ответственность, пунктуальность.