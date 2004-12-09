heroustrat

УДОБНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ САЙТЫ: адаптивная верстка, кроссплатформенность, совместимость с современными браузерами. CSS3, HTML5, Canvas, БЭМ, CMS, Figma

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!!!

Привет! Это моя первая работа и я очень волнуюсь, входя на огромную биржу, где собрались люди с многолетним опытом... И ИМЕННО ПОЭТОМУ я усердно работал, учился, чтобы выделиться своими навыками!

Я могу вам предложить свои услуги:

верстка сайта по макету (умею это делать в очень короткие сроки).

создание прототипа с нуля в Figma.

посадка на CMS: WordPress или Bitrix.

ценю и уважаю своих клиентов и их время

В работе я использую препроцессоры Sass (scss) и Pug, а также фреймворки JQuery и Bootstrap. Отчего время сокращается в разы, а я, никогда не нарушаю дедлайн!

Это все, что я могу предложить Вам, дорогой посетитель этой страницы. Взамен я лишь прошу закрыть глаза на недостаток опыта и почти отсутствие портфолио(((

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P.S. отвечаю очень быстро!