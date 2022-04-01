Обработка фотографий создание арт (коллаж) проектов.

Меня зовут Артем. Занимаюсь фотошопом уже 2 года.

С моим творчеством можете ознакомиться в моём инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/ashgregory/

Для заказа работ пишите в телеграмм https://t.me/AshGregory

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Обработка фотографий

Пластика

Коллажирование

Цветокор

Визитки и Сертификаты

Создание заставок для видео