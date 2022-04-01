Обработка фотографий создание арт (коллаж) проектов.
Меня зовут Артем. Занимаюсь фотошопом уже 2 года.
С моим творчеством можете ознакомиться в моём инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/ashgregory/
Для заказа работ пишите в телеграмм https://t.me/AshGregory
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Обработка фотографий
Пластика
Коллажирование
Цветокор
Визитки и Сертификаты
Создание заставок для видео
Портфолио
- Невиданный мир24 просмотра
- Арт в стиле киберпарк37 просмотров
- Создание коллажа (арт)19 просмотров
- Создание коллажа (арт)20 просмотров
- Создание коллажа (арт)16 просмотров
- Создание коллажа (арт)16 просмотров
- Создание коллажа (арт)17 просмотров
- Создание подарочного сертификата13 просмотров
- Закрыть рот на фотографии16 просмотров