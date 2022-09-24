Ищу работу удалённо (Готов обучаться)

Здравствуйте уважаемые работодатели. Меня зовут Виталий, мне 26 лет, семейный человек)

Выучился на Учителя Информатики, обслуживание ПО, системы коммуникации. Прошел курсы по HTM/CSS, Photoshop.

В школе администрировал сайн на платформе Google site, работал с Hostinger иммел опыт в создании сайтов, есть опыт на платформе Wordpress создавал сайты самостоятельно обучался. Имеется небольшой опыт в размещение и настройке Google ads. Работал в командных проектах, выполнял роль дизайнер логотипов, сайтов, визиток.

Сейчас прохожу самостоятельное обучение курсов Web-разработчик 2022 на уровень Junior. Если есть предложение по обучению с продолжением работы в вашей компании обязательно прийму и буду хорошим сотрудником, готов обучаться и погрузиться в процесс на 110%.