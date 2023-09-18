JavaScript Frontend Developer (Angular)
З 2019 року працюю в сфері комерційної розробки
Досвід:
⭐ Розробка сайтів мовою JavaScript (ES6+) / Typescript;
⭐ Клієнтська частина на Angular;
⭐ Серверна - Node.js / Express. База даних MongoDB / Mongoose;
⭐ Верстання: HTML5 / CSS3 (SCSS);
⭐ Розробка за архітектурою REST API;
⭐ Робота з бібліотеками компонентів: RxJS, Angular Material, Bootstrap 4, D3 JS funnel, тощо;
⭐ Рівень знання англійської мови - Upper Intermediate (B2);
⭐ Пишу архітектурно грамотний, гарний код;
⭐ Маю досвід роботи в команді.
Причини працювати зі мною:
✅ На звязку 24/7;
✅ Беру тільки ті проекти, в яких впевнений, що впораюся;
✅ Якість понад усе;
✅ Використовую максимально оптимальний варіант вирішення вашої проблеми;
Як відбувається замовлення?
1. Ви пишете мені про своє замовлення.
2. Я встановлюю ціни та терміни.
3. Ми обговорюємо замовлення більш детально.
4. Я приступаю до виконання, інформую Вас про хід роботи, обговорюємо питання.
5. Я показую Вам роботу.
6. Я допрацьовую замовлення у відповідь на Ваші зауваження.
7. Ви отримуєте повністю готову роботу.
Додатково:
Зроблю знижку на перший проєкт 7% (просто напишіть мені - FPR);
Постійним замовникам знижка 5% (якщо працювали 3+ разів);
Давайте цінуватимемо Ваш і мій час, тому буду радий, якщо перш ніж починати співпрацю ви ознайомитеся зі списком вище.