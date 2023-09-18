Front-End (Angular) Developer

JavaScript Frontend Developer (Angular)

З 2019 року працюю в сфері комерційної розробки

Досвід:

⭐ Розробка сайтів мовою JavaScript (ES6+) / Typescript;

⭐ Клієнтська частина на Angular;

⭐ Серверна - Node.js / Express. База даних MongoDB / Mongoose;

⭐ Верстання: HTML5 / CSS3 (SCSS);

⭐ Розробка за архітектурою REST API;

⭐ Робота з бібліотеками компонентів: RxJS, Angular Material, Bootstrap 4, D3 JS funnel, тощо;

⭐ Рівень знання англійської мови - Upper Intermediate (B2);

⭐ Пишу архітектурно грамотний, гарний код;

⭐ Маю досвід роботи в команді.

Причини працювати зі мною:

✅ На звязку 24/7;

✅ Беру тільки ті проекти, в яких впевнений, що впораюся;

✅ Якість понад усе;

✅ Використовую максимально оптимальний варіант вирішення вашої проблеми;

Як відбувається замовлення?

1. Ви пишете мені про своє замовлення.

2. Я встановлюю ціни та терміни.

3. Ми обговорюємо замовлення більш детально.

4. Я приступаю до виконання, інформую Вас про хід роботи, обговорюємо питання.

5. Я показую Вам роботу.

6. Я допрацьовую замовлення у відповідь на Ваші зауваження.

7. Ви отримуєте повністю готову роботу.

Додатково:

 Зроблю знижку на перший проєкт 7% (просто напишіть мені - FPR);

 Постійним замовникам знижка 5% (якщо працювали 3+ разів);

Давайте цінуватимемо Ваш і мій час, тому буду радий, якщо перш ніж починати співпрацю ви ознайомитеся зі списком вище.