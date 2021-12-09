Резюме

Александр Ярхов

3D дженералист, иллюстратор

Портфолио: https://www.artstation.com/iiioiia

Языки: русский (родной), английский (хорошо)

Навыки 3D/2D

-Моделинг

-Текстурирование

-Материалы

-Процедурная генерация

-Риггинг

-Анимация

-Рендеринг

-Моушн дизайн

-Скетчинг

-Дизайн шрифтов

-Вектор

-Растр

-Лого дизайн

-3D печать

Программы

-Blender

-Substance Painter

-Premier Pro

-Illustrator

-Photoshop

Про меня

Привет, меня зовут Александр. Я специализируюсь на 3D-моделировании и уже 4 года увлекаюсь этой областью. Я стараюсь следить за всеми новыми

технологиями и трендами в области 3D-технологий, обладаю широкими знаниями в этой сфере.

Я люблю помогать людям достигать результата в точности так, как они этого хотят. Самое главное – сделать работу качественно

в срок. Стремлюсь делать всё наилучшим образом и делать это правильно. Стараюсь

подходить к задачам креативно, при этом думая о проекте в целом. Я не люблю

разочаровывать людей, особенно тех, с которыми я работаю.

Я из тех, кто решил превратить хобби в профессиональную деятельность. Высоко инициативен. Люблю предлагать

крутые решения. Беру ответственность за свою работу и за проект. Хорошие

лидерские качества и экстремальная стрессоустойчивость. Отлично работаю в команде. Высоко ценю

лояльность, доверие, и помощь другим достигать успеха. Поэтому я всегда

стараюсь доводить проекты до конца, и уверен в создании красивого и крутого

продукта.

Сильные стороны

Способность обеспечивать клиентов прозрачным процессом разработки.

Сосредоточенность на качестве работы.

Инициативность.

Коммуникация.

Опыт

Фрилансер 2 года, выполнял задачи самой разной направленности: вектор, растр, анимации, локации ассеты и персонажи для мобильных игр. Печатал модели

из пластика на заказ. Могу обслуживать и собирать компьютеры и 3D принтеры.

Образование

Инженер химических процессов | Высшая Школа Технологии и Энергетики, Санкт-Петербург 2018-2022

Более 1000 часов самообучения по видео на YouTube, различным статьям и курсам.

Достижения и проекты

Победа в конкурсе 3д моделирования и печати при ЦМИТ “ФабЛаб” ТюмГУ 2017-го года с проектом “Наглядное пособие по анатомии”.