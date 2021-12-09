Александр Ярхов
3D дженералист, иллюстратор
Портфолио: https://www.artstation.com/iiioiia
Языки: русский (родной), английский (хорошо)
Навыки 3D/2D
-Моделинг
-Текстурирование
-Материалы
-Процедурная генерация
-Риггинг
-Анимация
-Рендеринг
-Моушн дизайн
-Скетчинг
-Дизайн шрифтов
-Вектор
-Растр
-Лого дизайн
-3D печать
Программы
-Blender
-Substance Painter
-Premier Pro
-Illustrator
-Photoshop
Про меня
Привет, меня зовут Александр. Я специализируюсь на 3D-моделировании и уже 4 года увлекаюсь этой областью. Я стараюсь следить за всеми новыми
технологиями и трендами в области 3D-технологий, обладаю широкими знаниями в этой сфере.
Я люблю помогать людям достигать результата в точности так, как они этого хотят. Самое главное – сделать работу качественно
в срок. Стремлюсь делать всё наилучшим образом и делать это правильно. Стараюсь
подходить к задачам креативно, при этом думая о проекте в целом. Я не люблю
разочаровывать людей, особенно тех, с которыми я работаю.
Я из тех, кто решил превратить хобби в профессиональную деятельность. Высоко инициативен. Люблю предлагать
крутые решения. Беру ответственность за свою работу и за проект. Хорошие
лидерские качества и экстремальная стрессоустойчивость. Отлично работаю в команде. Высоко ценю
лояльность, доверие, и помощь другим достигать успеха. Поэтому я всегда
стараюсь доводить проекты до конца, и уверен в создании красивого и крутого
продукта.
Сильные стороны
Способность обеспечивать клиентов прозрачным процессом разработки.
Сосредоточенность на качестве работы.
Инициативность.
Коммуникация.
Опыт
Фрилансер 2 года, выполнял задачи самой разной направленности: вектор, растр, анимации, локации ассеты и персонажи для мобильных игр. Печатал модели
из пластика на заказ. Могу обслуживать и собирать компьютеры и 3D принтеры.
Образование
Инженер химических процессов | Высшая Школа Технологии и Энергетики, Санкт-Петербург 2018-2022
Более 1000 часов самообучения по видео на YouTube, различным статьям и курсам.
Достижения и проекты
Победа в конкурсе 3д моделирования и печати при ЦМИТ “ФабЛаб” ТюмГУ 2017-го года с проектом “Наглядное пособие по анатомии”.