З відзнакою закінчив у 2022 році Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля".

Освітня програма - Філологія: Переклад (англійська), акредитована Центральним агентсвом з оцінювання і акредитації (Німеччина).

Професійна кваліфікація: бакалавр філології, перекладач з англійської та іспанської мов.

Як людина, народжена у XI cтолітті, вважаю смартфон справедливо продовженням своєї руки, а комп'ютер - продовженням голови.

Під час навчання в університеті опанував дисципліну "Основи інформатики та прикладної лінгвістики", де отримав необхідні навички роботи із Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

Маю досвід роботи із платформою Google Клас, інструментами Google Форми, Google Документи та Таблиці.