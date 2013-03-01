Большой опыт написания текстов, грамотность, оперативность, ответственность

Образование: высшее, ХНУ им. В.Н.Каразина (Харьков, Украина), филфак, журналистика (специалист, красный диплом), 2003-2009 гг. С 2003 года работаю по специальности (радио, после - телевидение плюс его сайт).

В совершенстве владею русским и украинским языками.

Умею писать/переписывать тексты для новостных лент, обзоры, колонки, блоги + самостоятельно наполнять сайты контентом (админка - джумла).

Контрольные по всем гуманитарным направлениям, из иностранных - английский язык, курсовые и дипломы - по журналистике.

Полиграфия: визитки, календарики, календари.

Все уникально, качественно и быстро (срочные заказы оговариваются отдельно). Ответственно.