1С Битрикс

май 2012 — н.в.

7 месяцев

Web-разработчик (Частичная занятость)

Кругозор.WEB, г. Москва. Многопрофильный холдинг

Должностные обязанности и достижения:

1C-Битрикс

http://allff.ru

http://mkfi.ru

http://stroysezon.ru

http://promvest.info

http://adc-tehnika.ru

ноябрь 2011 — июль 2012

8 месяцев

Программист-разработчик (Полная занятость)

Ассоциация дополнительного профессионального образования, г. Москва. Дополнительное образование. Компания, работающий в сфере делового и профессионального образования с 1992 года (Лицензия А № 311241 от 17.09.2008 Департамента образования города Москвы).

Должностные обязанности и достижения:

Web-разработка (ZEND Framework, Simfony, WordPress, jQuery), web-администрирование (FreeBSD)

июнь 2011 — октябрь 2011

4 месяца

Ведущий программист-разработчик (Полная занятость)

ООО Системы бизнеса, г. Москва. Информационные технологии

Должностные обязанности и достижения:

Web-разработка Yii Framework, PostgreSQL, jQuery

декабрь 2010 — май 2011

5 месяцев

Web-мастер (Частичная занятость)

Интернет-магазин, г. Москва. Интернет-магазин

Должностные обязанности и достижения:

Сайт "под ключ", поисковая оптимизация, контекстная реклама

январь 2009 — март 2009

2 месяца

Веб-программист (Полная занятость)

ООО "1-АйТи-С", г. Москва. 1С франчайзи

октябрь 2008 — январь 2009

3 месяца

Веб-программист (Полная занятость)

Московский культурологический лицей 1310, г. Москва. Образовательное учреждение

Должностные обязанности и достижения:

Поддержка и развитие всероссийского портала школьной прессы