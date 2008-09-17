май 2012 — н.в.
7 месяцев
Web-разработчик (Частичная занятость)
Кругозор.WEB, г. Москва. Многопрофильный холдинг
Должностные обязанности и достижения:
1C-Битрикс
ноябрь 2011 — июль 2012
8 месяцев
Программист-разработчик (Полная занятость)
Ассоциация дополнительного профессионального образования, г. Москва. Дополнительное образование. Компания, работающий в сфере делового и профессионального образования с 1992 года (Лицензия А № 311241 от 17.09.2008 Департамента образования города Москвы).
Должностные обязанности и достижения:
Web-разработка (ZEND Framework, Simfony, WordPress, jQuery), web-администрирование (FreeBSD)
июнь 2011 — октябрь 2011
4 месяца
Ведущий программист-разработчик (Полная занятость)
ООО Системы бизнеса, г. Москва. Информационные технологии
Должностные обязанности и достижения:
Web-разработка Yii Framework, PostgreSQL, jQuery
декабрь 2010 — май 2011
5 месяцев
Web-мастер (Частичная занятость)
Интернет-магазин, г. Москва. Интернет-магазин
Должностные обязанности и достижения:
Сайт "под ключ", поисковая оптимизация, контекстная реклама
январь 2009 — март 2009
2 месяца
Веб-программист (Полная занятость)
ООО "1-АйТи-С", г. Москва. 1С франчайзи
октябрь 2008 — январь 2009
3 месяца
Веб-программист (Полная занятость)
Московский культурологический лицей 1310, г. Москва. Образовательное учреждение
Должностные обязанности и достижения:
Поддержка и развитие всероссийского портала школьной прессы