Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов: качественно, в срок Верстаю сайты, лендинги, Что я могу вам предложить Кроссбраузерная адаптивная верстка

Разработка интерактива на странице c помощью JS/JQuery

Тестирование на популярных мобильных гаджетах

БЭМ

Bootstrap

Сверстаю под ваши требования по организации кода, которые использует ваша команда или конкретный проект. Этапы работ Сбор требований, уточнение задачи/проекта

Оценка проекта

Верстка

Сдача

Гарантийное обслуживание

Я против войны в Украине !