Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов: качественно, в срок
Верстаю сайты, лендинги,
Что я могу вам предложить
- Кроссбраузерная адаптивная верстка
- Разработка интерактива на странице c помощью JS/JQuery
- Тестирование на популярных мобильных гаджетах
- БЭМ
- Bootstrap
- Сверстаю под ваши требования по организации кода, которые использует ваша команда или конкретный проект.
Этапы работ
- Сбор требований, уточнение задачи/проекта
- Оценка проекта
- Верстка
- Сдача
- Гарантийное обслуживание
Я против войны в Украине!