hextroop

Захар hextroop

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов: качественно, в срок

Верстаю сайты, лендинги, 

Что я могу вам предложить

  • Кроссбраузерная адаптивная верстка
  • Разработка интерактива на странице c помощью JS/JQuery
  • Тестирование на популярных мобильных гаджетах
  • БЭМ
  • Bootstrap
  • Сверстаю под ваши требования по организации кода, которые использует ваша команда или конкретный проект.

Этапы работ

  • Сбор требований, уточнение задачи/проекта
  • Оценка проекта
  • Верстка
  • Сдача
  • Гарантийное обслуживание