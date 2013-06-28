Креативный копирайтер
Образование высшее
2012 Елабужский Государственный Педагогический Университет
русской филологии и журналистики
Авеб (Киев, www.aweb.com.ua)
Копирайтер
Удаленная работа.
Написание текстов с использованием SEO-ключей.
Копирайт/рерайт.
Аренда Трак (Набережные Челны, www.arenda-truck.)
Офис-менеджер
Наполнение сайта контентом, написание SEO-текстов, поиск потенциальных клиентов (арендодателей и арендаторов спецтехники), продвижение сайта в социальных сетях (SSM)
INFINITY PROMO (Казань, www.infinity-promo.)
Копирайтер
Наполнение сайтов контентом;
Написание уникальных статей, релизов (копирайт/рерайт);
Написание SEO-текстов, новостей.
Копирайтинг
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