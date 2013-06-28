hey_moon

Миляуша hey_moon

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Креативный копирайтер

Образование высшее

2012 Елабужский Государственный Педагогический Университет

русской филологии и журналистики

Авеб (Киев, www.aweb.com.ua)

Копирайтер

Удаленная работа.

Написание текстов с использованием SEO-ключей.

Копирайт/рерайт.

Аренда Трак (Набережные Челны, www.arenda-truck.)

Офис-менеджер

Наполнение сайта контентом, написание SEO-текстов, поиск потенциальных клиентов (арендодателей и арендаторов спецтехники), продвижение сайта в социальных сетях (SSM)

INFINITY PROMO (Казань, www.infinity-promo.)

Копирайтер

Наполнение сайтов контентом;

Написание уникальных статей, релизов (копирайт/рерайт);

Написание SEO-текстов, новостей.

Копирайтинг
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от $5
от 1 дня
#10906