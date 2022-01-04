Видеомотаж | Аудио | Написание сценариев | Профессиональный дубляж
ВИДЕОМОНТАЖЕР РОЛИКОВ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Занимаюсь монтажом видео и аудио материалов с 2013 года в рамках обучения по специальности "Актриса театра и кино. Режиссер". Опыт работы преимущественно с художественными роликами, а также с видео для семейного и некоммерческого пользования. Окончила БГУКИ по специальности "Менеджер по рекламе и связям с общественностью", поэтому также могу составить сценарии для роликов с коммерческой направленностью.
Работаю со следующими программами:
Видеомонтаж:
- Adode Premiere Pro
- Adode After Effects
- Sony Vegas
- DaVinci Resolve
- Audicity
- Adode Photoshop
Сильные навыки:
- Монтаж (выполнение пожеланий заказчика)
- Обработка съёмок (улучшение качества видео с помощью цветокоррекции, стабилизации и устранения шумов)
- Написание сценария к роликам в соответствии с задумкой заказчика (драматургическое развитие ролика, раскрытие сюжетной линии, "продающие" заголовки)
- Работа с аудио (при необходимости осуществляю озвучку текста на профессиональном уровне, стабилизация звука из видео, подбор музыкального сопровождения в соответствии с требованиями, монтаж подобранного музыкального материала в соответствии с режиссерской задумкой ролика)
Давайте вместе сделаем лучший видеоролик!
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