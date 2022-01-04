Видеомотаж | Аудио | Написание сценариев | Профессиональный дубляж

ВИДЕОМОНТАЖЕР РОЛИКОВ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Занимаюсь монтажом видео и аудио материалов с 2013 года в рамках обучения по специальности "Актриса театра и кино. Режиссер". Опыт работы преимущественно с художественными роликами, а также с видео для семейного и некоммерческого пользования. Окончила БГУКИ по специальности "Менеджер по рекламе и связям с общественностью", поэтому также могу составить сценарии для роликов с коммерческой направленностью.

Работаю со следующими программами:

Видеомонтаж:

Adode Premiere Pro

Adode After Effects

Sony Vegas

DaVinci Resolve

Audicity

Adode Photoshop

Сильные навыки:

Монтаж (выполнение пожеланий заказчика)

Обработка съёмок (улучшение качества видео с помощью цветокоррекции, стабилизации и устранения шумов )

(улучшение качества видео с помощью цветокоррекции, стабилизации и устранения шумов Написание сценария к роликам в соответствии с задумкой заказчика (драматургическое развитие ролика, раскрытие сюжетной линии, "продающие" заголовки)

(драматургическое развитие ролика, раскрытие сюжетной линии, "продающие" заголовки) Работа с аудио (при необходимости осуществляю озвучку текста на профессиональном уровне, стабилизация звука из видео, подбор музыкального сопровождения в соответствии с требованиями, монтаж подобранного музыкального материала в соответствии с режиссерской задумкой ролика)

Заинтересована в наличии проектов для совершенствования уже имеющихся навыков и пополнения портфолио, коммуникабельна при решении вопросов и спокойно отношусь к правкам в соответствии с требованиями заказчика.

Давайте вместе сделаем лучший видеоролик!