heynass

Анастасия Прохоренко heynass

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомотаж | Аудио | Написание сценариев | Профессиональный дубляж

ВИДЕОМОНТАЖЕР РОЛИКОВ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Занимаюсь монтажом видео и аудио материалов с 2013 года в рамках обучения по специальности "Актриса театра и кино. Режиссер". Опыт работы преимущественно с художественными роликами, а также с видео для семейного и некоммерческого пользования. Окончила БГУКИ по специальности "Менеджер по рекламе и связям с общественностью", поэтому также могу составить сценарии для роликов с коммерческой направленностью. 

Работаю со следующими программами:

Видеомонтаж:

  • Adode Premiere Pro
  • Adode After Effects
  • Sony Vegas
  • DaVinci Resolve
Аудиомонтаж:

  • Audicity
Обработка фотографий:

  • Adode Photoshop

Сильные навыки:

  • Монтаж (выполнение пожеланий заказчика)
  • Обработка съёмок (улучшение качества видео с помощью цветокоррекции, стабилизации и устранения шумов)
  • Написание сценария к роликам в соответствии с задумкой заказчика (драматургическое развитие ролика, раскрытие сюжетной линии, "продающие" заголовки)
  • Работа с аудио (при необходимости осуществляю озвучку текста на профессиональном уровне, стабилизация звука из видео, подбор музыкального сопровождения в соответствии с требованиями, монтаж подобранного музыкального материала в соответствии с режиссерской задумкой ролика)
Заинтересована в наличии проектов для совершенствования уже имеющихся навыков и пополнения портфолио, коммуникабельна при решении вопросов и спокойно отношусь к правкам в соответствии с требованиями заказчика.

Давайте вместе сделаем лучший видеоролик!