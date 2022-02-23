heytakeiteasy

Сторисмейкер, дизайнер инфо-продуктов
Привет! Меня зовут Лиза, и я тот человек, который нужен твоему бизнесу. Я занимаюсь визуальной составляющей бизнеса в соц. сетях:
- делаю трендовое оформление постов и сторис
- обрабатываю фото и выстраиваю ленту
- создаю гайды, чек-листы, презентации, меню и т.д.
Я работаю на смысл, а не просто на красивую картинку. Внимательно подхожу к каждому клиенту. Учитываю пожелания и предлагаю креативные идеи. Ответственно подхожу к работе и сдаю задачи в срок.
Люди любят глазами. Давай влюбим их в твой бизнес?
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