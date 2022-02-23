heytakeiteasy

Сторисмейкер, дизайнер инфо-продуктов

Привет! Меня зовут Лиза, и я тот человек, который нужен твоему бизнесу. Я занимаюсь визуальной составляющей бизнеса в соц. сетях:

- делаю трендовое оформление постов и сторис

- обрабатываю фото и выстраиваю ленту

- создаю гайды, чек-листы, презентации, меню и т.д.

Я работаю на смысл, а не просто на красивую картинку. Внимательно подхожу к каждому клиенту. Учитываю пожелания и предлагаю креативные идеи. Ответственно подхожу к работе и сдаю задачи в срок.

Люди любят глазами. Давай влюбим их в твой бизнес?

Ссылка на мое портфолио:

http://lise.visual.tilda.ws/