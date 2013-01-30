Фамилия, имя, отчество Денисенко Игорь Владимирович
Дата рождения 1969 г. р.
Телефон +7 (918) 217-34-61
E-mail [email protected]
Образование высшее
Опыт работы
Работаю в настоящее время:
1. Общественно-политическая газета «Предгорье Кубани» (3000 экз., 3 п. л.);
2. Рекламная газета «Магазин недвижимости» (4000 экз., 1 п. л.).
Время, которым располагаю для работы 3-5 ч/день
Какими программами владею Microsoft Office 2010 (Wofd, Exel и пр.); Adobe InDesign (3; 4; 5; 5,5); PhotoShop (3; 6); Illustrator 3); Corel (2; 5) и пр.
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