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Игорь Денисенко hfcdtn

 
54 годаРоссия/Апшеронск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Фамилия, имя, отчество Денисенко Игорь Владимирович

Дата рождения 1969 г. р.

Телефон +7 (918) 217-34-61

E-mail [email protected]

Образование высшее

Опыт работы

Работаю в настоящее время:

1. Общественно-политическая газета «Предгорье Кубани» (3000 экз., 3 п. л.);

2. Рекламная газета «Магазин недвижимости» (4000 экз., 1 п. л.).

Время, которым располагаю для работы 3-5 ч/день

Какими программами владею Microsoft Office 2010 (Wofd, Exel и пр.); Adobe InDesign (3; 4; 5; 5,5); PhotoShop (3; 6); Illustrator 3); Corel (2; 5) и пр.

InDesignIllustratorPhotoshop