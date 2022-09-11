Ваш выбор! Наши задачи!

Мое кредо- честность, добросовестность, ответственность!

Доброго времени суток! Меня зовут Татьяна! Я творческая личность Бальзаковского возраста! В последнее время занимаюсь переводами текстов,грамотно редактирую предоставленную информацию в текстах. Владею украинским ,русским и английским .Люблю свою работу потому что развиваюсь вместе с ней и познаю что-то новое! Подхожу в заданию ответственно и выполняю в срок. Гарантирую качественно и своевременно- выполненную работу. Ценю и уважаю ваше время.

Буду рада сотрудничеству.