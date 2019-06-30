PHP OOP, JavaScript,Node. js, JQuery, SQL,

Язык разработки: JS, PHP OOP,Node.js, JQuery, SQL. Напишу или доработаю скриптна языке программирования PHP или JavaScript, который будет выполнять различного родадействия(парсинг сайтов, работа с базами данных, обработка форм и так далее).

Список основных услуг: 1) Валидация форм 2) Работа с БД 3) Парсинг сайтов 4) Подключение формы обратнойсвязи с отправкой на Email 5) и т. д.Поработаю над всем тем, чтодвижется на php OOP... Правка/доработка, внесениенового функционала и тп. Правка верстки, добавлениякаких то элементов js. Напишу необходимый скрипт js. Нужно для заказа:1. Описание ошибок илипроблемы, что есть и что надо. 2. Доступ к админ панелихостинга / ftp (логин и пароль) 3. При наличии CMS на сайте, доступ к её админ панелиНе отображаются или не верно отображаютсяэлементы на сайте?