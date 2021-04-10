Моя биография

Меня зовут Владислав, мне 26 лет. Имею высшее образование в сфере IT-технологий. Также проходил повышение квалификации. Программирую под IOS, имеются свои собственные проекты. Кроме этого закончил компьютерную академию ШаГ по специальности веб-дизайн, имеется подтвержденный сертификат. Имеются также свои личные сайты на платформе WordPress, занимаюсь SEO продвижением, а также возможными настройками или ошибками с которыми сталкивается пользователь на этой платформе. В свободное время увлекаюсь видео-обработкой. До этого на фрилансе не работал, однако принимал индивидуальные заказы по работе давая объявления в OLX, Prom.ua и других площадках. Готов принимать почти любые заказы связанные с программированием, дизайном, WordPress или видео-обработкой, также готов обучить. Пишите в личные сообщения, всегда отвечу как смогу:)