hiduc

Дмитрий Иванов hiduc

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для сайта - деревянное строительство

    Задача: Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD. Имеется: Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено. Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Название жилого комплекса

    Задача: Разработать название жилого комплекса, на основе ТЗ. Требования. Возможность встречи в Петербурге. Наличие портфолио обязательно.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D модель строящегося дома

    Необходимо сделать 3D модель строящегося дома (экстерьер). Дом двух-подъездный, семи-этажный. Для рассмотрения готовы скинуть скриншоты фасадов AutoCad. Имеется: 1. Генплан со схемой благоустройства. 2. Планы этажей (AutoCAD) 3. Схемы фасадов (со спецификацией материалов отделки, AutoCAD). 4. Фотографии места строительства. Необходимый результат. Вариант 1. 3D ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовка планировок квартир жилого дома

    Имеется: Планы этажей 2-х подъездного, 7-ми этажного дома, на этаже 4 квартиры. Три типа: первый этаж, второй-пятый, шестой. Все планы есть в AutoCad. Требуется: Отрисовать планировки в векторе в приемлемом качестве для последующего использования в рекламной продукции (полиграфия, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
tat_fom
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для сайта - деревянное строительство
Хороший заказчик, помог разобраться с денежными переводами и удаленной работой (я на подобных сайтах впервые). Адекватно и понятно поставил задачу. Оплата произведена вовремя. Работать приятно.
Положительный, адекватный дизайнер. Всё вовремя, качественно и ценник приемлемый. Советую!
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