Имеется: Планы этажей 2-х подъездного, 7-ми этажного дома, на этаже 4 квартиры. Три типа: первый этаж, второй-пятый, шестой. Все планы есть в AutoCad. Требуется: Отрисовать планировки в векторе в приемлемом качестве для последующего использования в рекламной продукции (полиграфия, ...