Требуется обработка набора фотографий: До и После. Ссылка на портфолио обязательна. Подробности пришлём в личку.
- Обработка фотографий49 заявокЗакрыт15 лет назад
Задача: Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD. Имеется: Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено. Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задача: Разработать название жилого комплекса, на основе ТЗ. Требования. Возможность встречи в Петербурге. Наличие портфолио обязательно.Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Разработать рекламный текст для новостройки, на основе ТЗ. Требования. Возможность встречи в Петербурге. Наличие портфолио обязательно.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать 3D модель строящегося дома (экстерьер). Дом двух-подъездный, семи-этажный. Для рассмотрения готовы скинуть скриншоты фасадов AutoCad. Имеется: 1. Генплан со схемой благоустройства. 2. Планы этажей (AutoCAD) 3. Схемы фасадов (со спецификацией материалов отделки, AutoCAD). 4. Фотографии места строительства. Необходимый результат. Вариант 1. 3D ...3D-графика1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Имеется: Планы этажей 2-х подъездного, 7-ми этажного дома, на этаже 4 квартиры. Три типа: первый этаж, второй-пятый, шестой. Все планы есть в AutoCad. Требуется: Отрисовать планировки в векторе в приемлемом качестве для последующего использования в рекламной продукции (полиграфия, ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт16 лет назад