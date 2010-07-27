higher35

Семенов higher35

 
49 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка (xhtml/css/js)

    Макет – основная и ~8 внутренних. Обязательно знание js, опыт работы с jQuery. Иметь понятие о модульных сетках. Указывайте ссылки на 5 последних проектов и порядок цен. Оплата вмз.

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка макета

    $250

    Необходимо сверстать интерфейс для основной линейки браузеров. Превью: http://dl.dropbox.com/u/3841253/avtpl.png Потребуется унификция элементов с использованием jquery и/или jquery ui. Срок - 2 дня. В случае успешного выполнения задачи гарантирую постоянный поток заказов. Без опыта, без портфолио c действующими проектами отвечать на ...

    jQueryВерстка макета
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать иконку в векторе

    Необходимо 1 в 1 нарисовать след. иконку в векторе http://dl.dropbox.com/u/3841253/pp_256x256.png Иконка идет в iPhone приложение, фон прозрачный, на иконке не должно быть каких-либо изъянов. Перед сдачей работы, необходимо показать иконку размером 512х512px. В ответе прошу указать стоимость и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Карусель jQuery

    $50

    Необходимо сделать листалку. http://174.34.227.132/~pride/w/bemydress/r10/news_c.html Листалок может быть на странице несколько. Все стандартно -- картинка, описание и управление. Описание не является обязательным. Высота блока, оборачивающего изображения (класс .carousel-image) = высоте самой большой картинки в списке, во избежание "скачков" при листании, поскольку ...

    jQuery
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задачи по jquery и mootools

    $50

    Для js-программиста есть пара задач. 1. http://174.34.227.132/~pride/w/sportall/r8/product.html Настроить карусель след. образом: При листании верхних основных картинок нижние активные превью сейчас выделяются зеленой бордюрой. Нужно чтобы активная превьюшка всегда была в поле видимости, те смещалась влево и становилась первой в ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад