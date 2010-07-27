Для js-программиста есть пара задач. 1. http://174.34.227.132/~pride/w/sportall/r8/product.html Настроить карусель след. образом: При листании верхних основных картинок нижние активные превью сейчас выделяются зеленой бордюрой. Нужно чтобы активная превьюшка всегда была в поле видимости, те смещалась влево и становилась первой в ...