Макет – основная и ~8 внутренних. Обязательно знание js, опыт работы с jQuery. Иметь понятие о модульных сетках. Указывайте ссылки на 5 последних проектов и порядок цен. Оплата вмз.
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сверстать интерфейс для основной линейки браузеров. Превью: http://dl.dropbox.com/u/3841253/avtpl.png Потребуется унификция элементов с использованием jquery и/или jquery ui. Срок - 2 дня. В случае успешного выполнения задачи гарантирую постоянный поток заказов. Без опыта, без портфолио c действующими проектами отвечать на ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо 1 в 1 нарисовать след. иконку в векторе http://dl.dropbox.com/u/3841253/pp_256x256.png Иконка идет в iPhone приложение, фон прозрачный, на иконке не должно быть каких-либо изъянов. Перед сдачей работы, необходимо показать иконку размером 512х512px. В ответе прошу указать стоимость и ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сделать листалку. http://174.34.227.132/~pride/w/bemydress/r10/news_c.html Листалок может быть на странице несколько. Все стандартно -- картинка, описание и управление. Описание не является обязательным. Высота блока, оборачивающего изображения (класс .carousel-image) = высоте самой большой картинки в списке, во избежание "скачков" при листании, поскольку ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для js-программиста есть пара задач. 1. http://174.34.227.132/~pride/w/sportall/r8/product.html Настроить карусель след. образом: При листании верхних основных картинок нижние активные превью сейчас выделяются зеленой бордюрой. Нужно чтобы активная превьюшка всегда была в поле видимости, те смещалась влево и становилась первой в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад